Türkiye ile kedi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
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Türkiye ile kedi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin bölgede giderek artan gücü ve etkisi karşısında Atina hükümetine tepki gösterdi. Türkiye'nin silah sistemleri geliştirdiğinin altını çizen Yunan spiker, "Biz ise nihayet Mirage'lar için fren almayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve etkisini artırdığını belirten Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Atina hükümetinin tüm bu olanlar karşısında takındığı tutumu eleştirdi.

"TÜRKİYE SİLAH SİSTEMLERİ GELİŞTİRİYOR"

Türkiye'nin sürekli olarak yeni savaş gemilerini geliştirdiğini söyleyen Theodoratos, "Erdoğan Türkiye'nin hedefinin 2023 yılına kadar yabancı savunma sanayisine olan bağımlılığı sona erdirmek olduğunu duyurdu. Türkiye her şeyi yapıyor, Türkiye savaş gemileri yapıyor, Türkiye silah sistemleri geliştiriyor. Biz ise Mirage 2000 uçakları için fren sistemi almayı başarı olarak görüyoruz. Türklerin kendi silah sistemlerine takmak için hazır ramjet motorları var. Hava-Kara ve Kara-Kara füzeleri var. Bunlar Doğu Akdeniz'deki savaşın seyrini değiştirecek şeyler. Biz ise nihayet Mirage'lar için fren almayı kutluyoruz." dedi.

"BU GEMİLERİ YAKINDA KARŞIMIZDA GÖRECEĞİZ"

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretmeyi planladığı "TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi" hakkında konuşan Theodoratos, "Bu gemi gelecekte Türk donanmasındaki yerini alacak. 2030 civarında bu tür tasarımları Ege Denizi'nde karşımızda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ YENİ PROJELERİ VAR"

Türkiye'nin bu gemileri Yunanistan'a karşı kullanacağını iddia eden Yunan spiker şunları kaydetti: "Türkiye Muhteşem Süleyman'ın (Kanuni Sultan Süleyman) sahip olduğu deniz stratejisini yeniden inşa ediyor. Biz kör müyüz neden bunları yapmıyoruz? Şimdilik yapabileceğimiz tek şey başkalarını izlemek ve 'sorun değil çok hızlı gitmiyorlar' demek. Evet ama 8 yıl içinde 4 korvet yaptılar ve yenisine başladılar. Ayrıca şimdiden 6 denizaltı inşa ediyorlar. Sürekli yeni projeleri var."

"BU HAVA DENİZ BOŞLUĞU ÖLÜMCÜLDÜR"

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı tetikte beklediğini ileri süren Yunan spiker sözlerini şöyle noktaladı: "Elimizde tek bir çözüm var. Silahlı kuvvetlere ve onların planlarına güveneceğiz. Bu bizim hayatta kalma mücadelemiz, deniz bizim kalkanımız. Denizdeki hakimiyetimizi kaybedersek ve görünen o ki kaybetmeye başladık o zaman havada da kaybetmiş oluruz. Bu hava, deniz boşluğu ölümcüldür. Gökyüzüne hakim bir hava kuvveti donanmanın yüzmesine ve görevini yerine getirmesine izin verir. Var olmayan bir hava kuvveti donanmayı ölüme mahkum eder. Ne kadar güvenilir hava savunma sistemleriniz olursa olsun fark etmez. Hava ve deniz gücü günümüzde artık birbirine bağlı gelişiyor."

Türkiye ile kedi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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