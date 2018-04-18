Türkiye ile Katar Kütüphaneleri Arasında İş Birliği Anlaşması

Türkiye Milli Kütüphanesi ile Katar Ulusal Kütüphanesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya, Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman ile Katar Ulusal Kütüphanesi İcra Direktörü Süheyr Vastavi tarafından imzalar atıldı.

Toman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın tarihi belge ve kaynakların değişiminin yanı sıra kütüphane personelinin eğitimi ve deneyimlerin alışverişini içerdiğini söyledi.

Anlaşma kapsamında ayrıca Katar Ulusal Kütüphanesinde Türkiye'nin çeşitli alanlarda tanıtılması i çin bir bölümün açılacağını belirten Toman, burada çocuk edebiyatı, roman ve yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili bazı kitapların da yer alacağını dile getirdi. Toman, önce 500 kitabın olacağı bu bölümde sayının zamanla artacağını ifade etti.

Katar Ulusal Kütüphanesi dün Çin, Hollanda ve Azerbaycan ulusal kütüphaneleriyle de anlaşmalar yapmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçen pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Doha'da yaklaşık 1 milyon 200 bin kitabın bulunduğu Katar Ulusal Kütüphanesinin açılışına katılmıştı. Törende, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yanı sıra çok sayıda davetli hazır bulunmuştu.