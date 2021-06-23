Yunanistan anlaşmaya uymadı !
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Yunanistan anlaşmaya uymadı !

Yunanistan anlaşmaya uymadı !
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı.

Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, mutabakata aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli NAVTEX ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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