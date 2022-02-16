Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma - Haberler
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Türkiye ile BAE Arasında 13 Anlaşma

DailyMotion.com - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ziyaretinde Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ziyaretinde Türkiye ile BAE arasında 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar; savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanlarını kapsıyor. Abu Dabi'deki temaslarını tamamlayan Erdoğan, Dubai'ye geçerek Dubai Expo 2020'ye katıldı, Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum ile biraraya geldi

DailyMotion.com - Güncel

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