Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanlığına Mustafa Demir seçildi
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Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanlığına Mustafa Demir seçildi

Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanlığına Mustafa Demir seçildi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği 1. Olağan Genel Kurulu'nda kurucu başkan Mustafa Demir yeniden seçildi.

Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği 1. Olağan Genel Kurulu'nda kurucu başkan Mustafa Demir yeniden seçildi.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen genel kurulda konuşan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Son iki yıldır salgında en mağdur olan kesimin birlik üyeleri olduğunu belirten Özel, "Kapanma sürecinde düğünler, konserler her şey iptal oldu. Türkiye'nin başına gelen bütün kötülüklerde ilk kapanmalar bu sektörde oluyor. En geç açılan sektör de sizin sektörünüz. Bunun için örgüt olabilmeniz, meslek sorunlarını dile getirebilmeniz ve bunların çözüme kavuşması anlamında meslek birliğinin kurulması çok güzel bir fikir oldu." diye konuştu.

Kurucu başkan Mustafa Demir ise birliğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Müzisyen denince hemen her yerde çalan, sosyal güvencesi olmayan ve hayatındaki en büyük amacı evladını okutabilmek olan insanlar akla geldiğini kaydeden Demir, "Bu mesleği yan gelir olarak yapanlar normal piyasamızı daha çok bölmüşlerdir. Bu meslek birliği ile mesleğimizle ilgili kararları birlikte vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, kurucu başkan Mustafa Demir güven tazeledi.

Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanlığına Mustafa Demir seçildi
Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanlığına Mustafa Demir seçildi
Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanlığına Mustafa Demir seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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Türkiye İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Başkanlığına Mustafa Demir seçildi - Haberler
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