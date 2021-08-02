Türkiye güzeli önce eğlendi, ardından yangınlar için yardım istedi
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Türkiye güzeli önce eğlendi, ardından yangınlar için yardım istedi

Türkiye güzeli önce eğlendi, ardından yangınlar için yardım istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Tüm Türkiye Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınları için seferber olurken, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenmesi tepkilere neden oldu.

Tüm Türkiye Akdeniz ve Ege'de çıkan orman yangınları için seferber olurken, 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenmesi tepkilere neden oldu.

Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ederken, 2018 yılında Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin'in arkadaşları ile Kapadokya'da düzenlenen bir partide eğlenmesi büyük tepki çekti. Dün arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve bol bol dans eden Şahin'in bugün ise sosyal medya hesabından "Please Help Turkey" paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Türkiye güzeli önce eğlendi, ardından yangınlar için yardım istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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