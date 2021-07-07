Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Üçüncü Toplantısı Batum'da düzenlendi

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Üçüncü Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katılımıyla yapıldı.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Üçüncü Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın katılımıyla yapıldı.

Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre, Türkiye-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi Üçüncü Toplantısı Batum'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Levan Kakava, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantının ardından Turagay ile Kakava, Türkiye-Gürcistan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Anlaşması ile Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Tutanağı'nı imzaladı.

Gürcistan ziyareti kapsamında, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunu ziyaret eden Turagay, aynı zamanda Batum'daki Türk iş adamları derneklerinin temsilcileri ile de bir araya geldi.

Turagay, ayrıca gümrük sahası ile tır parklarında da incelemelerde bulundu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili