Son dakika haberleri... - Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti
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Son dakika haberleri... - Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti

İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre - Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti Türkiye, Gürcistan'a Kvemo Kartli bölgesi Marneuli kentindeki askeri havalimanının geliştirilmesi için özel forkliftler, minibüsler ve çeşitli cihazlar hibe etti.

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- Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti

TİFLİS - Türkiye, Gürcistan'a Kvemo Kartli bölgesi Marneuli kentindeki askeri havalimanının geliştirilmesi için özel forkliftler, minibüsler ve çeşitli cihazlar hibe etti.

Türkiye ile Gürcistan hükümeti arasındaki "Askeri İşbirliği Anlaşması" kapsamında Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından Gürcistan Savunma Bakanlığına Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli kentindeki askeri havalimanının geliştirilmesi için özel forkliftler, minibüsler ve çeşitli cihazlar hibe edildi. Hibe edilen araç ve teçhizatlar havalimanında düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burculadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi İkmal Albay Burak Altıner, Gürcistan Savunma Bakanlığı Havacılık ve Hava Savunma Komutanı Albay Sergo Ninua katıldı.

Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, Marneuli Havalimanı'nın malzeme ve teknik yeteneklerini geliştirmek için Gürcistan Savunma Kuvvetlerine çeşitli tiplerde özel ekipman sağlamıştır. Teçhizat teslimi, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan 'Askeri İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde gerçekleşti. Kabul töreni teslim edilenler Gürcistan Savunma Bakanlığı Havacılık ve Hava Savunma Komutanı Albay Sergo Ninua ve Türkiye Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner tarafından imzalandı. Gürcistan ve Türkiye savunma alanında uzun yıllardır yakın ve başarılı bir şekilde işbirliği yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Marneuli Askeri Havaalanı, Ağustos 2008'de Rus savaş uçakları tarafından bombalanmıştı.

Son dakika haberleri... - Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti
Son dakika haberleri... - Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti
Son dakika haberleri... - Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti
Son dakika haberleri... - Türkiye, Gürcistan'a askeri havaalanı için araç ve teçhizat hibe etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV

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