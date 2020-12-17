Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik yoğunluğu ve kapalı olan yollar!
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Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik yoğunluğu ve kapalı olan yollar!

17.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:55
Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik yoğunluğu ve kapalı olan yollar!

17 Aralık Perşembe günü ülkedeki günlük yol durumu, trafik yoğunluğu haritası, güzergahlar ve kapalı yollar verileri güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından vatandaşlara sunuluyor. Tüm ülkedeki 17 Aralık 2020 tarihindeki güncel yol durumunu, kapalı yolları ve trafik yoğunluk haritasını burada bulabilirsiniz!

Türkiye'de trafik ve yol durumu her gün farklılık gösterebilmektedir. Kişisel araçlarıyla ya da toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapacak vatandaşlar her gün İstanbul yol durumunu ve trafik yoğunluğunu dikkate almalıdırlar. İşte 17 Aralık Perşembe günü trafik yoğunluğu, yol durumu ve kapalı yollar!

YOL DURUMU VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yol durumu, trafik yoğunluğu ve güzergah analizleri her gün güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sunulmaktadır. Bu veriler tüm Türkiye'deki var olan yol durum ve çalışmalarını kapsar. Burada ayrıca Günlük Yol Durumu Bülteni, Trafiğe Kapalı Yollar, Çalışma Yapılan Yollar Kar ve Tipiden dolayı kapalı olan yollara ulaşabilirsiniz!

Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik yoğunluğu ve kapalı olan yollar!

GÜNCEL YOL DURUMU VE GÜZERGAH ANALİZİ İÇİN TIKLAYINIZ!

17 ARALIK 2020 TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

17 Aralık Perşembe günü trafiğe kapalı olan tüm yolar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından listelenmiştir.

KAR VE TİPİDEN DOLAYI KAPALI YOLLARI BURADAN BULABİLİRSİNİZ!

Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik yoğunluğu ve kapalı olan yollar!

TRAFİĞE KAPALI TÜM YOLLARI BURADA BULABİLİRSİNİZ!

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI

Trafik Yoğunluğu Haritası, güncel olarak değişen ve bölge bölge ayrılan bir haritadır. Haritanın sağ üst köşesinden bulunduğunuz şehri seçebilir ve anlık yol durumuna bakabilirsiniz. Kırmızı olan yollar şu an için kapalı ya da yoğun olan yollardır. Yeşil yollar ise rahat ve hızlıca ulaşabileceğinizi gösterir.

Türkiye Günlük Yol Durumu, Trafik yoğunluğu ve kapalı olan yollar!

ANLIK TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ!

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