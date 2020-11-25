Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi

Uzun süredir tartışma konusu olan Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları, asemptomatik vakaların da açıklanmasının ardından dünya genelinde üst sıralara tırmandı. Bugün toplam 28 bin 351 vakanın görüldüğü ülkemiz, günlük vaka sayısında dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sıraya yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 60 milyon 438 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 421 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 41 milyon 806 bine yaklaştı. Bugüne kadar sadece hastanede tedavi edilen koronavirüs hastalarının sayısını açıklayan Türkiye'nin, tüm vaka sayılarını günlük tabloya eklemesiyle uluslararası sıralamadaki yeri de değişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son 24 saatte 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere 28 bin 351 vaka tespit edildiğini açıklamasının ardından koronavirüs verilerinin yer aldığı Worldometers sitesinde Türkiye, günlük vaka sayısıyla dünyada 3'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye, Avrupa'da da en çok vaka görülen ülke oldu.

LİSTEYE BUGÜNKÜ SEMPTOMATİK VAKALAR GİRİLDİ

Ancak site, Türkiye'nin asemptomatik vakalarla birlikte açıklanan 28 bin 351 günlük vaka sayısını 6 bin 814 olarak girmesi dikkat çekti.

VEFAT SAYISINDA 15. SIRADAYIZ

Söz konusu sitede, Türkiye'de bugünkü vefat sayısı baz alındığında ise dünyada 15. sırada yer aldığı görüldü.

Türkiye'nin asemptomatik vakalarının eklenmediği güncel tablo

TÜRKİYE, GÜNLÜK VAKA SAYISINDA İTALYA'YI GEÇEREK ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüsü vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin ardından İtalya, son bir gün içinde 25 bin 853 vakanın tespit edildiğini açıkladı, toplam vaka sayısının 1 milyon 480 bin 874'e ulaştığını duyurdu.

İtalya'nın ardından İngiltere 18 bin 213 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı da 1 milyon 557 bin 7'ye yükseldi.

Avrupa'da en çok günlük vaka sayısının tespit edildiği dördüncü ülke olan Fransa'da 16 bin 282 vaka tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97 oldu.

Worldometers'in verilerine göre, vaka sayısında Fransa'yı Polonya ve Almanya izledi. Polonya'da vaka sayısı son 24 saat içinde 15 bin 362 artarak 924 bin 422'ye yükseldi. Almanya'da ise 13 bin 243 vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 976 bin 149 oldu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

25 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 814'ü semptomatik olmak üzere toplam 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 168 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 840, toplam hasta sayısı ise 489 bin 267'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3911 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3911 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520, ağır hasta sayısı ise 4641 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

ASEMPTOMATİK NEDİR?

Tıpta, bir hasta, hastalık mikrobunun taşıyıcısıysa ya da hastalıkla ilgili belirtiler göstermiyorsa, asemptomatik hastalık anlamına gelir. Asemptomatik enfeksiyonlara, subklinik enfeksiyonlar da denir. Asemptomatik ve subklinik birbirine yakın terimlerdir. Subklinik, normalden az belirtinin olduğu ya da hiç semptom vermeyen hastalıklarda kullanılır.

Asemptomatik hastalıklarda belirtiler sonradan ortaya çıkabilir ve hastanın durumu kötüleşebilir, ancak hastalık iyi huylu olabilir ve hiç belirti göstermediği de olur. Hastanın genetik yapısı da bu durumu etkiler.