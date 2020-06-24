Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devralacak Türkiye'nin 1 Temmuz 2020 itibarıyla 2020-21 dönem başkanlığını devralacağı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ), bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla başlayacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ve GDAÜ Parlamenter Asamblesi'ne katılacak.

TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALACAK

Dışişleri Bakanlığı da Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Kosova'nın ev sahipliğinde 25 Haziran tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Kosova dönem başkanlığı ev sahipliğinde 25 Haziran tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilerek, "Sözkonusu toplantıya ülkemizi temsilen Sayın Bakanımız iştirak edecektir. Toplantıda Covid-19 salgını sonrası dönemde işbirliği alanları ile Güneydoğu Avrupa bölgesindeki güncel gelişmeler ele alınacaktır. Söz konusu toplantının ardından ülkemiz 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla GDAÜ 2020-2021 dönem başkanlığını devralacaktır" denildi.

GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ SÜRECİ'NİN AMACI

GDAÜ Süreci, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi, ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve işbirliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesini amaç edinmektedir.