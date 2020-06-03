Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar

Kırklareli'de salgın döneminde fabrikaların kapalı olması nedeniyle 30 yıl aradan sonra temiz akan ve Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi'nden numune alındı.

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar
03.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:20

Kırklareli'de salgın döneminde fabrikaların kapalı olması nedeniyle 30 yıl aradan sonra temiz akan ve Türkiye gündemine oturan Lüleburgaz Deresi'nden numune alındı. Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu adına dereden numune alıp bağımsız bir laboratuvara gönderen Cengiz Atlı, "Bu dere neden kirleniyor sorusuna cevap bulabilirsek Ergene Nehri'ni yaşam kaynağı olan derelerin nasıl bir canavar haline getirdiği sorusuna da cevap bulacağız" dedi.

Lüleburgaz'da sanayileşme ve denetimlerin yetersizliği nedeniyle 30 yıldır fabrika, sanayi ve hayvansal atıklarla kirlenen Lüleburgaz Deresi için Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu harekete geçti. Lüleburgaz Belediyesi'nin dereden numune almasının ardından platform üyesi Cengiz Atlı da numune aldı.

"KANALİZASYONLAR ARITMASIZ BOŞALTILIYOR"

Numune alımının ardından açıklamalarda bulunan Atlı, dereye bırakılan atıkların kirlilikte önemli yer edindiğini söyleyerek, "Bu dere birkaç dereden oluşuyor. Ana hat Kaynarca. Kaynarca'dan buraya kadar derelere kanalizasyon arıtmasız bir şekilde akıyor. Kaynarca ve Pınarhisar'a bir arıtma tesisi kuruluyor ama sadece orada kurulması da çok anlam ifade etmeyecek. Öbür yandan Lüleburgaz'a yaklaştıkça fabrikalar var. Fabrikaların çıplak gözle baktığımızda derenin rengini değiştirecek kadar kirlettiğini biliyoruz" dedi.

"TEMİZLİĞİ GÖZLE BAKILARAK ANLAŞILAMAZ"

Salgın sürecinde fabrikaların çalışmasının aksadığını sözlerine ekleyen Atlı, "Bu salgın sürecinde fabrikaların çalışması biraz aksadı. Bazı insanlar derenin temizlendiğini iddia ediyor. Derenin temizliği gözle bakılarak anlaşılamaz. Laboratuvar analizleri gerekiyor. Bir test yaptırdık ama olmadı. Biz bu dereyle tarla sulanır mı sulanmaz mı diye bakmıyoruz. Şu an bizim işimiz değil. Bu dere hastalık yayıyor mu, Lüleburgaz halkının sağlığına tehdit oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Kaynarca'dan buraya gelene kadar bütün köyler temizlenip, betonlarla dere yatakları açıldı. Ama Lüleburgaz'da çok basit bir şekilde sadece dere yatağı açıldı" ifadelerini kullandı. Atlı sözlerine şöyle devam etti:

"Fabrikalar Lüleburgaz Belediyesi mücavir alanı dışında. Bunu sadece kurumlara bırakmak bizler açısından da mümkün değil. Bu dere neden kirleniyor sorusuna cevap bulabilirsek Ergene Nehri'ne de yaşam kaynağı olan derenin nasıl bir canavar haline geldiğinin sorusuna da cevap bulacağız."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız Haber
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Destici
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:20:42. #1.14#
title