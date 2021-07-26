Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğinden Çad'da eğitime destek
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Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğinden Çad'da eğitime destek

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneğinden Çad'da eğitime destek
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED), Çad Kalkınma Derneği iş birliğinde Çad'da hafızlık eğitim merkezinin temelini attı.

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED), Çad Kalkınma Derneği iş birliğinde Çad'da hafızlık eğitim merkezinin temelini attı.

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin bağışçıların desteğiyle bir hafızlık merkezi inşasına başladığını ayrıca başka bir hafızlık merkezinde öğrenim gören 50 öğrenciye kıyafet ve Kur'an-ı Kerim hediye edildiğini söyledi.

Erdoğan, "TÜGEG üyelerinin bağışlarıyla 2 su kuyusu açıldı. Dernek, ayrıca dar geliri ailelerin desteklenmesi kapsamında bir kooperatife un değirmeni, yetimlere yönelik faaliyetler yürüten diğer bir kooperatife ise dikiş makinesi temin edecek." diye konuştu.

Yetimlerin eğitimlerini sürdürebilmesi için "Kardeş Aileler" projesi başlattıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye'deki kardeş aileler, buradaki yetim öğrencilere aylık burs desteği sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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