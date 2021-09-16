Türkiye Gençlik Birliği ve Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği arasında kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği arasında "İki Devlet Tek Milletiz, Hepimiz Türk Gençliğiyiz" şiarıyla iki ülke gençliğinin ortak çalışmalarını artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza töreninde konuşan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek millet olduğunu, kardeş olduğunu belirterek, "Özümüz bir, vatanımız bir, davamız birdir. Birimizin ocağına düşen ateş, hepimizin ocağına düşmüş demektir. Birimize çevrilen namlu, hepimize çevrilmiştir. Derdimiz, tasamız, sevincimiz ve kıvancımız ortaktır." ifadelerini kullandı.

Karabağ'ın yakın zamanda Ermenistan işgalinden kurtarıldığını hatırlatan Çınar, şunları ifade etti:

"Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğinde kahraman Azerbaycan ordusu, 29 yıldır süren Ermenistan işgaline son vererek büyük bir zafer kazanmıştır. Türkiye, devletiyle ve milletiyle sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Çünkü Azerbaycan'ın verdiği vatan savaşı, bizim savaşımızdır. Gencecik şehitlerimiz bizim şehit Mehmetçiklerimizdir. Azerbaycan'da Türkiye'nin PKK ve FETÖ gibi emperyalizm destekli terör örgütlerine karşı verdiği savaşın her zaman yanında olmuştur. Doğu Akdeniz'de Mavi vatanımıza ve KKTC'ye yönelik saldırılara karşı kardeşliğin gereğini yapmıştır ve yapmaktadır. Önümüzde birlikte başaracağımız çok fazla iş ve yeni zaferler durmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan, iki devlet tek millet olarak dünya çapında örnek bir kardeşlik ve iş birliğiyle yeni başarılara yürümektedir. Ülkelerimizin geleceği olan Türk gençleri olarak bu kutlu yürüyüşün yalnızca içinde değil, en önündeyiz. Tarihsel vazifelerimizin bilinciyle hareket ediyoruz."

"Bu anlaşma tüm Azerbaycan ve Türk gençliğini kapsamaktadır"

Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği Genel Başkanı Farid Shahbazli da kardeşlik ve işbirliği anlaşması imzalama törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünün Azerbaycan ve Türkiye gençliğinin hayatında çok önemli bir gün olduğuna vurgu yapan Shahbazli, "Bu anlaşma tüm Azerbaycan ve Türk gençliğini kapsamaktadır. Bugün Bakü'nün Kafkas ordusu tarafından, işgalden azat edilmesinin 103. yıl dönümü ve aynı zamanda Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı zafer mücadelesinin 1. yılı. Böyle bir günde Azerbaycan ve Türkiye'nin önde giden gençlik teşkilatları tarafından böyle bir sözleşme Türk ve dünya gençliğine verilen önemli önemli bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin siyasi ve manevi desteğiyle Karabağ topraklarını özgürleştirdiğine dikkati çeken Shahbazli, sürekli algı operasyonlarına maruz kalan iki ülkenin, gençlik teşkilatlarınca imzalanan bu sözleşme ile bu operasyonlara direneceğini kaydetti.

Shahbazli, bu anlaşmayla iki kardeş ülkenin ortak çıkarlarını korumak adına hem ulusal hem de uluslararası arenada da yakından iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Çınar ve Shahbazli anlaşmayı imzaladı. İmza töreni öncesinde Bakü'nün kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü ve Karabağ Zaferi'nin 1. Yıl Dönümü fotoğraf sergisi de ziyarete açıldı.

"Azerbaycan-Türkiye kardeşliği tüm dünyaya örnek olacak"

Sergiyi gezen Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdi-Zada, 15 Eylül'ün hem Azerbaycan hem de Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü 103 yıl önce işgalden kurtardığını hatırlan Zaur Allahverdi-Zada, "Aynı dönemde Kafkas İslam ordusu 1130 şehit verdi. Azerbaycan halkı şehitlerin yer aldığı bu mezarların hepsini korudu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasında ve Bakü'nün başkent olmasında Kafkas İslam Ordusu büyük rol oynadı. Azerbaycan Türkiye kardeşliği tüm dünyaya örnek olacak bir zirvededir. Karabağ'ın işgalden kurtarıldığı 44 günlük vatan savaşında şehitlerimizin, gazilerimizin kanı ve canı pahasına Türkiye'nin desteğiyle kazanılmış zafer bu kardeşliği dünyaya bir kez daha gösterdi."

Allahverdi-Zada, her iki ülkenin tüm şehitlere rahmet dileyerek, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.