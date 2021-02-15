Türkiye Gençlik Birliği üyeleri terör örgütü PKK'yı protesto etti

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle terör örgütü PKK'yı protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle terör örgütü PKK'yı protesto etti.

Karşıyaka Çarşı'da toplanan grup, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Atatürk gençliği görev başında", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Hepimiz Mehmet'iz PKK'ya yeteriz" sloganları attı.

Türkiye Gençlik Birliği İl Başkanı Mustafa Gökmen, Gara operasyonunun PKK için sonun başlangıcı olduğunu kaydederek, "Terör örgütünün kökünün kazınması sürecine girilmiştir. 13 vatandaşımızın şehit edilmesi onları bu durumdan kurtaramayacaktır." dedi.

PKK'nın temizlenmesinin ancak tüm alanlarda mücadele ile mümkün olacağını kaydeden Gökmen, HDP'nin kapatılmasını istediklerini de vurguladı.

Terör örgütü PKK tarafından 9 yıl önce kızı dağa kaçırılan Mehmet Laçin de TGB'lilerin eylemine destek verdi.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmus Kaya ile Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı eylemde birlikte olduklarını anlatan Laçin, PKK'ya yardım ve yataklık edenlerin kökünün kazınmasını istediğini söyledi.

Protesto gösterisi, şehitler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel