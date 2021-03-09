Türkiye Gençlik Birliği'nden "HDP kapatılsın" talebi
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Türkiye Gençlik Birliği'nden "HDP kapatılsın" talebi

09.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:23
Türkiye Gençlik Birliği'nden

Türkiye Gençlik Birliği, (TGB) Halkların Demokrat Partisi'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Türkiye Gençlik Birliği, (TGB) Halkların Demokrat Partisi'nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Başvurunun yapılmasının ardından basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, "Talebimiz açık ve net. HDP kapatılsın. HDP kapatılsın, Eren Bülbül'ler yaşatılsın. HDP'nin kapatılması, Türk milletinin huzur ve güvenliği için bir zorunluluktur. HDP'nin PKK olduğunu yalnızca biz söylemiyoruz. Onlar da itiraf ediyorlar. Selahattin Demirtaş 2015 yılında söylemişti HDP'nin bir Öcalan projesi olduğunu. Eski eş başkanları Figen Yüksekdağ değil miydi sırtını PYD'ye, YPG'ye YDJ'ye dayayan. HDP Mehmetçiğimize kurşun sıkan, şehirlerimizin altına bombalar döşeyen, toprağın altına dinamit döşeyen partidir. HDP, Diyarbakır annelerinin evlatlarını kaçıran, Türk milletine ve devletine şantaj yapan partidir" dedi.

"HDP kapatılacak, Türk milleti rahat bir nefes alacak"

HDP'nin suçlarının bireysel değil örgütsel olduğunu vurgulayan Başkan Gencer, "HDP'yi kapatalım 15 yaşındaki Eren Bülbül kardeşimiz şehit olmaz. HDP'yi kapatalım Aybüke öğretmenimiz öğrencileriyle karne sevinci yaşar. HDP'yi kapatalım Fethi Sekin Türk milletinin gururu olarak yaşamaya devam eder. HDP'yi kapatalım çocuklarımız, geleceğimiz nefes alsın. Bebeklerimiz yaşasın. HDP'nin suçları bireysel değil, örgütseldir. HDP'nin kapatılması bir güvenlik sorunudur. Türkiye'nin bağımsızlık sorunudur. İnsan hakları ve Ahlak sorunudur. Bu nedenle HDP kapatılacak, Türk milleti rahat bir nefes alacak" değerlendirmesinde bulundu.

Mücadelenin takipçisi olacaklarının altını çizen Gencer, "Bizler Türkiye Gençlik Birliği olarak, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden görev alan gençler olarak bu mücadelenin takipçisi ve devamcısı olacağız. Buradan söz veriyoruz" diye konuştu.

TGB üyeleri basın açıklamasının ardından HDP'nin terör örgütü PKK ile birlikte yaptıkları faaliyetleri içerdiği iddia edilen yazılı metinleri yere sererek HDP'yi ve terör örgütü PKK'yı protesto etti. - ANKARA

Türkiye Gençlik Birliği'nden 'HDP kapatılsın' talebi
Türkiye Gençlik Birliği'nden 'HDP kapatılsın' talebi
Türkiye Gençlik Birliği'nden 'HDP kapatılsın' talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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