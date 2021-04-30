Türkiye Genç İş İnsanları Derneğinden Kırgızistan'a iş birliği ziyareti

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yöneticileri, enerji, tekstil ve inşaat sektörlerinde iş birliği imkanlarını araştırmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i ziyaret etti.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) yöneticileri, enerji, tekstil ve inşaat sektörlerinde iş birliği imkanlarını araştırmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'i ziyaret etti.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel başkanlığındaki heyet, Kırgızistan devlet yetkilileriyle bir araya gelerek ülkedeki yatırım olanaklarına ilişkin bilgi aldı, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çevikel, TÜGİAD üyesi Cemal Ersoy'un başına getirildiği TÜGİAD Kırgızistan Temsilciliğinin açılışını da yaptı.

Bişkek'teki temasları çerçevesinde Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini de ziyaret eden Çevikel ve beraberindeki heyet, Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ne gitti.

Burada, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığına karşı isyanını simgeleyen "Ürkün" anıtına ve 2008'de vefat eden dünyaca ünlü roman yazarı, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un mezarına çiçek bırakıldı, dua edildi.

Çevikel, Aytmatov'un mezarı başında, "Cengiz Aytmatov'un mezarına gelmek bizim için son derece onur verici. Ünlü düşünürümüzü saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

"Kırgızistan ile ticareti geliştirmek istiyoruz"

Çevikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin genel kurul toplantısının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kırgızistan'a yaptıklarını, tarihi kökü ve dini aynı olan Kırgızistan ile dostluğu ve ticareti geliştirmek istediklerini söyledi.

Kırgızistan'da çok sıcak karşılandıklarını belirten Çevikel, "Türk iş insanları üretici insanlardır. Dünyanın dört bir yanında biz üretiyoruz. Kırgızistan lokasyon olarak son derece önemli. Kırgızistan ile Türkiye arasında ticaret var ama artırılabilir." dedi.

Kırgızistan'a ağırlıklı olarak enerji, tekstil ve inşaat sektörlerinden üyelerle iş birliği için geldiklerini ifade eden Çevikel, Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü olabilmek için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Çevikel, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ticaret hacminin artırılması gerektiği yönündeki ifadelerine atıfta bulunarak, "TÜGİAD, ekonomiye katkı olarak öncülük yapacak. Hedeflerin üzerine kesinlikle kısa sürede çıkılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kırgızistan'da kendilerine önerilen yatırım alanlarını inceleyeceklerini belirten Çevikel, kendilerine öncülük eden ve Kırgızistan hükümeti yetkilileriyle bir araya gelmelerini sağlayan Azerbaycanlı iş insanı Ruhson Mehdiyev ve TÜGİAD Kırgızistan Temsilciliğini üstlenen Cemal Ersoy'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur