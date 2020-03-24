Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa
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Türkiye Gazetesi, Denizli, Türkiye

Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa

Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa Türkiye Gazetesi dağıtıcıları 65 yaş ve ütü okurlarının ihtiyaçlarını karşılamaya başladı Dağıtıcılar önce gazeteleri bırakıyor ardından yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım...

24.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:47
Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa

Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa

Türkiye Gazetesi dağıtıcıları 65 yaş ve ütü okurlarının ihtiyaçlarını karşılamaya başladı

Dağıtıcılar önce gazeteleri bırakıyor ardından yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

DENİZLİ - Denizli'de Türkiye Gazetesi dağıtım personelleri evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü okuyucularına büyük bir vefa ve iyilik örneği göstermeye başladı. Abonelerine gazetelerini ulaştıran dağıtıcılar ardından yaşlıların ekmek başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Kentte Türkiye Gazetesi dağıtıcıları her sabah okuyucularının gazetelerini bırakmanın yanı sıra yeni bir hizmet sunmaya başladı. Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de 37 can kaybına sebep olan ölümcül korona virüs dünyada yaklaşık 15 bini aşkın insanın ölümüne neden oldu. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı çok hızlı bulaşabilen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Emniyet ve belediye ekipleri 65 yaş üstü vatandaşlar için yoğun mesai harcarken Türkiye Gazetesi personelleri de sosyal sorumluluk davranışına örnek olacak şekilde dahil oldu.

Her sabah okurlarına gazetelerini teslim eden dağıtım görevlileri gazeteleri okuyucularına bıraktıktan sonra evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara istekleri olup olmadığını soruyor. Dağıtıcılar ardından kendilerine talepte bulunan yaşlı vatandaşların ekmek, yumurta, sebze ve meyve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakıyor.

Evde yalnız yaşadığını alışveriş yapacak kimsesi olmadığını söyleyen Fahriye Deniz Kültür, "Allah razı olsun. Hep sorar ihtiyacımızı. Bu korona virüs dolayısıyla dışarıya çıkamadığımız için ihtiyaçlarımızı sorar, söyleriz. Allah razı olsun getirir, çok sağ olsun. Çok memnunuz. Emekliyim, evdeyim, kimsem yok. Onun için alışveriş yapanımda yok. Halil İbrahim görüyor ihtiyaçlarımızı sağ olsun" dedi.

"Sadece sabahları değil, gün içinde aradıklarında yine yardımlarına koşuyoruz"

Dışarıya çıkamayan vatandaşların genelde gıda maddesi istediklerini söyleyen Türkiye Gazetesi dağıtım personeli Halil İbrahim Karademir, "Virüs başladığından bu yana yaşlarından dolayı bazı abonelerimiz dışarıya çıkamıyor. Bizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece sabahları değil, gün içinde aradıklarında yine yardımlarına koşuyoruz. Ekmek, su, yumurta gibi genelde gıda maddesi istiyorlar. Ama başka istekleri olursa da yine onların hep yanındayız. Bu sıkıntıları bir şekilde hallederek aşacağız. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa

Kaynak: İHA

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Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa

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