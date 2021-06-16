Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman? Türkiye Euro 2020 maçları takvimi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grupları Bükreş'te gerçekleşen kura çekimiyle belli olurken, takımların maç programı da netlik kazandı. Peki, Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman? Türkiye Euro 2020 maçları takvimi

UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:

Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman?

A Grubu

12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu

13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)

13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı)

17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)

18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)

22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)

22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)

C Grubu

14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena)

14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )

18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)

18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )

22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)

22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )

D Grubu

14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)

15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)

19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)

19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)

23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)

23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)

E Grubu

15 Haziran 2020: İspanya-İsveç (San Mames Stadı)

15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)

19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)

20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)

24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)

24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)

F Grubu

16 Haziran 2020: Fransa-Almanya (Futbol Arena Münih)

16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)

20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)

20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)

24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)

24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)

SON 16 TURU

26 Haziran 2021 - Cumartesi

19.00: 37. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

22.00: 38. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

27 Haziran 2021 - Pazar

19.00: 39. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

22.00: 40. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

28 Haziran 2021 - Pazartesi

19.00: 41. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

22.00: 42. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

29 Haziran 2021 - Salı

19.00: 43. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

22.00: 44. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

ÇEYREK FİNAL

2 Temmuz 2021 - Cuma

19.00: 45. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

22.00: 46. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

3 Temmuz 2021- Cumartesi

19.00: 47. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

22.00: 48. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

YARI FİNAL

6 Temmuz 2021 - Salı

22.00: 49. - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

7 Temmuz 2021 - Çarşamba

22.00: 50. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020

11 Temmuz 2021 - Pazar

22.00: 51. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020