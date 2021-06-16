Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman? Türkiye Euro 2020 maçları takvimi
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grupları Bükreş'te gerçekleşen kura çekimiyle belli olurken, takımların maç programı da netlik kazandı. Peki, Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman? Türkiye Euro 2020 maçları takvimi
UEFA'nın 60. yılı nedeniyle 12 farklı ülkede yapılacak olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda fikstür de belli oldu. 6 grupta mücadele edecek olan 24 takım, 12 farklı şekilde sahaya çıkacak. Bükreş'te gerçekleşen kura çekiminde grupların belli olduğu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın maç programı şu şekilde:
Türkiye Euro 2020 maçları ne zaman?
A Grubu
12 Haziran 2020: Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
13 Haziran 2020: Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)
17 Haziran 2020: Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)
21 Haziran 2020: İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
B Grubu
13 Haziran 2020: Belçika-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
13 Haziran 2020: Danimarka-Finlandiya (Parken Stadı)
17 Haziran 2020: Finlandiya-Rusya (Saint Petersburg Stadı)
18 Haziran 2020: Danimarka-Belçika (Parken Stadı)
22 Haziran 2020: Finlandiya-Belçika (Saint Petersburg Stadı)
22 Haziran 2020: Rusya-Danimarka (Parken Stadı)
C Grubu
14 Haziran 2020: Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena)
14 Haziran 2020: Avusturya-Play-Off D Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
18 Haziran 2020: Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)
18 Haziran 2020: Ukrayna- Play-Off A Grubu birincisi (Bükreş Ulusal Arena )
22 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Hollanda (Johan Cruyff Arena)
22 Haziran 2020: Ukrayna-Avusturya (Bükreş Ulusal Arena )
D Grubu
14 Haziran 2020: İngiltere-Hırvatistan (Wembley Stadı)
15 Haziran 2020: Play-Off C Grubu birincisi-Çekya (Hampden Park)
19 Haziran 2020: İngiltere-Play-Off C Grubu birincisi (Wembley Stadı)
19 Haziran 2020: Hırvatistan-Çekya (Hampden Park)
23 Haziran 2020: Çekya-İngiltere (Wembley Stadı)
23 Haziran 2020: Hırvatistan- Play-Off C Grubu birincisi (Hampden Park)
E Grubu
15 Haziran 2020: İspanya-İsveç (San Mames Stadı)
15 Haziran 2020: Polonya- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
19 Haziran 2020: İsveç- Play-Off B Grubu birincisi (Dublin Arena)
20 Haziran 2020: İspanya-Polonya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: Play-Off B Grubu birincisi-İspanya (San Mames Stadı)
24 Haziran 2020: İsveç-Polonya (Dublin Arena)
F Grubu
16 Haziran 2020: Fransa-Almanya (Futbol Arena Münih)
16 Haziran 2020: Portekiz-Play-Off A Grubu birincisi (Puskas Stadı)
20 Haziran 2020: Portekiz-Almanya (Futbol Arena Münih)
20 Haziran 2020: Play-Off A Grubu birincisi-Fransa (Puskas Arena)
24 Haziran 2020: Almanya-Play-Off A Grubu birincisi (Futbol Arena Münih)
24 Haziran 2020: Portekiz-Fransa (Puskas Stadı)
SON 16 TURU
26 Haziran 2021 - Cumartesi
19.00: 37. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020
22.00: 38. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020
27 Haziran 2021 - Pazar
19.00: 39. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020
22.00: 40. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020
28 Haziran 2021 - Pazartesi
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22.00: 42. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020
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19.00: 43. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020
22.00: 44. MAÇ - > TRT1-TRT 4K-TRT İZLE/ trtspor.com.tr/euro2020
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