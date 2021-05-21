Türkiye Espor Pro Ligi Hafta 4 maçları başlıyor!
Kıyasıya rekabet doruklara çıkıyor!
Futbolseverleri ekranlara kitleyen espor turnuvası Türkiye Espor Pro Ligi Hafta 4 maçları akşam başlıyor. Ateş Organizasyon tarafından düzenlenen TEP Ligi bu akşam maçlarıyla birlikte başlıyor.
18 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvada bu akşam her takım toplamda 3 maç oynayacak. Bu haftanın karşılaşmaları ise şu şekilde:
Maç 1 Karşılaşmaları
Green Thunder - Vogue
SSG FC - Dushakabin EFC
CREW Espor - Çekmece Soldiers
CA Fenix - Kadife Team
Fearanqel - JustWatch
Cemiyet-ül Recül - WhoIsNext
Pan FC - 836 Pizza Locale
Haddini Bilbao FC - Spartans ST
Yarınsızlar SK - On İkinci Adam
Maç 2 Karşılaşmaları
Dushakabin EFC - Green Thunder
Çekmece Soldiers - Vogue
Kadife Team - SSG FC
Crew Espor - JustWatch
836 Pizza Locale - Fearanqel
Spartans ST - Cemiyet-ül Recül
WhoIsNext - CA Fenix
Yarınsızlar SK - Pan FC
On İkinci Adam - Haddini Bilbao FC
Maç 3 Karşılaşmaları
Çekmece Soldiers - Green Thunder
Dushakabin EFC - Kadife Team
JustWatch - Vogue
Pan FC - Haddini Bilbao FC
SSG FC - WhoIsNext
836 Pizza Locale - Crew Espor
Spartans ST - CA Fenix
Fearanqel - Yarınsızlar SK
On İkinci Adam - Cemiyet-ül Recül
Playerbros ekibi olarak ligdeki tüm takımlara başarılar diliyoruz!
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Kaynak: Playerbros