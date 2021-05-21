Türkiye Espor Pro Ligi Hafta 4 maçları başlıyor!
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Türkiye Espor Pro Ligi Hafta 4 maçları başlıyor!

Türkiye Espor Pro Ligi Hafta 4 maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kıyasıya rekabet doruklara çıkıyor!

Futbolseverleri ekranlara kitleyen espor turnuvası Türkiye Espor Pro Ligi Hafta 4 maçları akşam başlıyor. Ateş Organizasyon tarafından düzenlenen TEP Ligi bu akşam maçlarıyla birlikte başlıyor.

18 takımın kıyasıya mücadele edeceği turnuvada bu akşam her takım toplamda 3 maç oynayacak. Bu haftanın karşılaşmaları ise şu şekilde:

Maç 1 Karşılaşmaları

Green Thunder - Vogue

SSG FC - Dushakabin EFC

CREW Espor - Çekmece Soldiers

CA Fenix - Kadife Team

Fearanqel - JustWatch

Cemiyet-ül Recül - WhoIsNext

Pan FC - 836 Pizza Locale

Haddini Bilbao FC - Spartans ST

Yarınsızlar SK - On İkinci Adam

Maç 2 Karşılaşmaları

Dushakabin EFC - Green Thunder

Çekmece Soldiers - Vogue

Kadife Team - SSG FC

Crew Espor - JustWatch

836 Pizza Locale - Fearanqel

Spartans ST - Cemiyet-ül Recül

WhoIsNext - CA Fenix

Yarınsızlar SK - Pan FC

On İkinci Adam - Haddini Bilbao FC

Maç 3 Karşılaşmaları

Çekmece Soldiers - Green Thunder

Dushakabin EFC - Kadife Team

JustWatch - Vogue

Pan FC - Haddini Bilbao FC

SSG FC - WhoIsNext

836 Pizza Locale - Crew Espor

Spartans ST - CA Fenix

Fearanqel - Yarınsızlar SK

On İkinci Adam - Cemiyet-ül Recül

Playerbros ekibi olarak ligdeki tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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