Türkiye Espor Futbol Ligi'nde gol krallığı ve asist krallığı yarışı
Türkiye Espor Futbol Ligi gol ve asist krallığı yarışında son durum!
FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sonuçlara ve puan durumuna göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Güncel gol ve asist krallığı yarışı Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan gönderi ile duyuruldu.
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde gol ve asist krallığında yer alan oyuncular
Gol krallığındaki isimler şu şekilde oldu;
Emre Yetkin – Beşiktaş Esports – 18 Gol
Maurice Kahraman – Trabzonspor – 18 Gol
Ege Ayrancı – Galatasaray – 17 Gol
Süleyman Urhan – Giresunspor – 17 Gol
Ahmet Öztürk – Antalyaspor – 14 Gol
Asist krallığındaki isimler şu şekilde oldu;
Alican Özdemir – Bursaspor – 17 Asist
Kaan Aldırmaz – Galatasaray – 13 Asist
Emre Yetkin – Beşiktaş Esports – 12 Asist
Erhan Altunbaş – Kayserispor – 12 Asist
Koray Dağ – Galatasaray – 11 Asist
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise şu şekilde;
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Kaynak: Playerbros