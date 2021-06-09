Türkiye Espor Futbol Ligi'nde gol krallığı ve asist krallığı yarışı

Türkiye Espor Futbol Ligi gol ve asist krallığı yarışında son durum!

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Sonuçlara ve puan durumuna göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Güncel gol ve asist krallığı yarışı Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan gönderi ile duyuruldu.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde gol ve asist krallığında yer alan oyuncular

Gol krallığındaki isimler şu şekilde oldu;

Emre Yetkin – Beşiktaş Esports – 18 Gol

Maurice Kahraman – Trabzonspor – 18 Gol

Ege Ayrancı – Galatasaray – 17 Gol

Süleyman Urhan – Giresunspor – 17 Gol

Ahmet Öztürk – Antalyaspor – 14 Gol

Asist krallığındaki isimler şu şekilde oldu;

Alican Özdemir – Bursaspor – 17 Asist

Kaan Aldırmaz – Galatasaray – 13 Asist

Emre Yetkin – Beşiktaş Esports – 12 Asist

Erhan Altunbaş – Kayserispor – 12 Asist

Koray Dağ – Galatasaray – 11 Asist

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise şu şekilde;

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Kaynak: Playerbros