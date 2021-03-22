Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!

22.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:28
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı!

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları paylaşıldı.

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları paylaşıldı.

Espor Futbol Ligi'nde 18. haftanın en güzel 5 golü paylaşıldı. Haftanın son bulması ile her zaman olduğu gibi bu haftanın öne çıkan golleri paylaşıldı. Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medyadan paylaşılan bu haftanın en iyi gollerine aşağıdaki gönderi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Twitch ve Youtube'dan canlı bir şekilde yayınlanan maçlar izleyicilere seyir zevki veriyor. Türkiye Espor Futbol Ligi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla ayrıca 18. haftanın en güzel 5 kurtarışı da paylaşıldı.

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 18. hafta sonunda oluşan puan durumuna bakmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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