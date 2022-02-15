Türkiye-Ermenistan tren hattının eski çalışanları hattın yeniden canlanmasını istiyor (2)

KARS (AA) - Kars'ta eski demir yolu çalışanları ve iş insanları, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ardından, 29 yıldır kapalı Doğukapı Sınır Kapısı'nın açılmasını ve tren hattının eski canlılığına kavuşmasını istiyor.

Türkiye'nin Ermenistan'a açılan demir yolu hattının geçtiği tek sınır kapısı olan Kars'ın Akyaka ilçesindeki Doğukapı, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal ettiği 1993 yılından beri kapalı bulunuyor.

Geçmişte Kars üzerinden Ermenistan'ın Gümrü kentine yapılan tren seferleri, artık Akyaka ilçesine kadar gerçekleştiriliyor.

Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı turistlerin, Kars-Akyaka arasındaki 2 vagonluk bölgesel tren yolculuğu Akyaka Tren Garı'nda sona eriyor.

Yöredeki eski demiryolu çalışanları, iş insanları ve vatandaşlar, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi halinde Akyaka ile Doğukapı Tren İstasyonu arasındaki 13 kilometrelik hattın yeniden açılması ve Ermenistan'a bağlanmasıyla bölgede hem ticaret hem de turizmin gelişmesini ümit ediyor.

"İnşallah kapı açılır, bölgeye huzur ve barış gelir"

Doğukapı Tren İstasyonu'nda 6 yıl çalışan Kalkankale köyü sakinlerinden İlim Göktaş, AA muhabirine, hattın 1993 yılında kapandığını söyledi.

Sınır kapısının ve tren hattının geçmişteki canlılığına işaret eden Göktaş, "Sovyetler Birliği'nden bu tarihe kadar ticaretin olduğu kapı, Karabağ sorunundan dolayı kapandı. İnşallah kapı açılır, bölgeye huzur ve barış gelir, ekonomimiz canlanır." dedi.

Doğukapı'nın kapanmasıyla işten ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Göktaş, "O zaman kömür, elyaf, ayçiçeği, pamuk, demir gelirdi. O dönemde kapıda bu bölgeden çok çalışan vardı. Biz o dönem Ermenistan, Rusya tarafından gelen yükleri istasyonumuzda Türk vagonlarına aktarıyorduk. İşimiz çok yoğun olurdu, sabah ve akşam tren gelirdi. O trenlerle 1200 ton yük gelir giderdi. Sıkıştığımız zaman iş makineleri gelir yüklerimizi hafifletirdi." diye konuştu.

"Ticaretin yapılmasını istiyoruz"

Göktaş, kapının açık olduğu dönemde yaklaşık 100 kişilik ekiple görev yaptıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Ekipler vardiyalı çalışıyordu. Sınır ticaretinden yoksunuz, kapıların açılmasını ve ticaretin yapılmasını istiyoruz. Kapının açılması bölgeyi canlandıracak. Sovyetler Birliği zamanında canlı hayvan ticareti yapılırdı. Van, Muş, Ağrı, Kars ve Erzurum'dan canlı hayvanları buraya getirirler, buradan da Sovyetler Birliği'ne gönderilirdi. Köyümüzde ahırlar, karantina bölgesi vardı. Hasta hayvanlar buralarda kontrol altında tutulur, sağlıklı olanlar gönderilirdi."

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) emekli Cahit Akbulak ise iki ülke arasındaki demir yolu hattında geçmişte iş yoğunluğunun fazla olması sebebiyle 3 vardiya çalıştıklarını belirterek, "O zaman Ermenistan tarafından gelen vagonları boşaltıyorduk, işler çok iyiydi. Arkadaşlarla uyum içerisinde çalışıyorduk." ifadesini kullandı.

Kalkankale köyü muhtarı Kenan Akbulak da "Doğukapı'nın açılmasıyla köyümüzde, Akyaka'da, Kars'ta iş imkanı, ithalat, ihracat olur. Kapı açıkken orada köyümüzden birçok kişi çalışırdı. Yeniden açılırsa bizim için de çok iyi olur." açıklamasında bulundu.

"Eski İpek Yolu olarak görmeliyiz"

İş insanı Alican Alibeyoğlu, demir ve kara yolunun sınır kapısından geçmesinin bölgeyi canlandıracağına dikkati çekerek, "Burasını 3 milyonluk Ermenistan'a uzanan hat olarak düşünmemeliyiz. Buradaki kara ve demir yolunu Çin'e, Sibirya'ya kadar uzanan eski İpek Yolu olarak görmeliyiz. Sınır kapısının açılmasının Kars'a ve bölge şehirlerine katkısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kars-Akyaka treninde yolculuk yapan Cafer Polat, "Kapının açılmasının bölgedeki çiftçilere de çok faydası olacak, onlar için yeni bir pazar oluşacak. Akyaka'da çok fazla üretilen pancara rağbet olacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.