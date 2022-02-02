Türkiye - Ermenistan uçuşlarının yeniden başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a iniş yaptı

Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi için başlatılan süreç kapsamında iki ülke arasında 2020'den bu yana yapılamayan uçuşlar, bugün karşılıklı olarak yeniden başladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Bu güzergahta Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan yerel saatle 18.00'de havalanan FlyOne hava yollarına ait uçak, İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Uçakta 64 yolcu bulunuyor.

"İKİ ÜLKE ARASINDA BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"

FlyOne hava yollarının Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, "Uzun aradan sonra Erivan ile İstanbul arasında hava yolu bağlantısının tekrar başlanmasına büyük önem vermekteyiz." dedi. Ananyan, uçuşların, iki ülke halkları arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bunun neticesinde insanlar ve şehirler arasındaki ilişkiler güçleniyor. Ekonomik ve ticari ilişkileri hız kazanıyor. Turizm imkanlarıyla karşılıklı ziyaretler de artıyor. Bunu temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uçuşların başlaması, aynı zamanda Türkiye'deki Ermeni cemaatinin Ermenistan ile bağlarını yakın tutmasını sağlamak konusunda da önem taşımaktadır."