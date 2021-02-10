Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin

10.02.2021 08:02 | Son Güncelleme: 10.02.2021 08:18

Pazartesi günü, "Çarşamba günkü konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında konuşacak. Erdoğan'ın vereceği müjde için yürütülen tahminler ise yerli aşı, reform paketleri, yeni altın veya doğal gaz rezervi, Tesla ile iş birliği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirdiği AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl kongrelerine canlı bağlantı ile katılmış; burada çarşamba günü "Millete Sesleniş" konuşması yapacağını söylemişti. Bugün ise tüm gözler, "Konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözlerini söyleyen Erdoğan'a çevrildi.

Konu ile ilgili hiçbir bilgi verilmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 12:00'de AK Parti Grup Toplantısı'nda bu müjdeyi paylaşacağı tahmin ediliyor. Kulislerde ise müjdenin içeriğine dair farklı fikirler konuşuluyor.

YERLİ AŞI OLABİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORM ÇALIŞMALARI

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

UZAY TEKNOLOJİLERİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

EKONOMİK BİR MÜJDE OLABİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Ünal Karaman Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 08:18:36. #1.16#
title