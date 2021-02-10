Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi bekliyor! İşte kulislerdeki 4 tahmin

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Pazartesi günü, "Çarşamba günkü konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün TBMM'de yapacağı grup toplantısında konuşacak. Erdoğan'ın vereceği müjde için yürütülen tahminler ise yerli aşı, reform paketleri, yeni altın veya doğal gaz rezervi, Tesla ile iş birliği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirdiği AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan İl kongrelerine canlı bağlantı ile katılmış; burada çarşamba günü "Millete Sesleniş" konuşması yapacağını söylemişti. Bugün ise tüm gözler, "Konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim" sözlerini söyleyen Erdoğan'a çevrildi.

Konu ile ilgili hiçbir bilgi verilmezken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 12:00'de AK Parti Grup Toplantısı'nda bu müjdeyi paylaşacağı tahmin ediliyor. Kulislerde ise müjdenin içeriğine dair farklı fikirler konuşuluyor.

YERLİ AŞI OLABİLİR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORM ÇALIŞMALARI

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

UZAY TEKNOLOJİLERİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

EKONOMİK BİR MÜJDE OLABİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.