Son dakika... Bakan Koca: Dün, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bakan Koca: Dün, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık

Son dakika... Bakan Koca: Dün, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele sürdülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Koca, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı: Erdoğan ile Biden, S-400 konusunu çözüme kavuşturamadı
Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Gareth Bale Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Bakan Koca: Dün, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 21:42:26. #1.16#

title