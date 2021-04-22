Türkiye dokuzuncu kez WFA'in Yönetim Kurulu'nda temsil edilecek
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Türkiye dokuzuncu kez WFA'in Yönetim Kurulu'nda temsil edilecek

Türkiye dokuzuncu kez WFA'in Yönetim Kurulu'nda temsil edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Reklamverenler Federasyonu-WFA'in 68. Genel Kurul toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Dünya Reklamverenler Federasyonu-WFA'in 68. Genel Kurul toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen genel kurulda Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, dokuzuncu kez WFA'in Yönetim Kurulu'na seçildi. Bu seçimle birlikte Türkiye, 100'den fazla global markanın ve 54 farklı ülkenin ulusal reklamveren derneklerinin üye olduğu WFA'in Yönetim Kurulu'nda dokuzuncu kez temsil edilmeye devam edecek.

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA - World Federation of Advertisers) 68. Genel Kurulu, 19 Nisan 2021 tarihinde üyelerin geniş katılımı ile gerçekleştirildi. Tüm üye derneklerin ve markaların temsilcileri kurulda oylarını kullandı ve WFA'nin yeni Yönetim Kurulu belli oldu. Reklamverenler Derneği (RVD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura dokuzuncu kez WFA Yönetim Kurulu'na seçildi.

Online olarak düzenlenen WFA Genel Kurulu'nda yeni Yönetim Kurulu ile beraber farklı global markalardan atamalar yapıldı. Genel Kurul'da, Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar, Nisan 2023'e kadar sürecek dönem için yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Unilever Dijital ve Pazarlama Direktörü Conny Braams ise Aralık ayından itibaren, 2019 yılından beri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren PepsiCo Küresel Kamu Politikası ve Devlet İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Myers'dan görevi devralacak. L'Oréal Chief Digital Officer'ı Lubomira Rochet ise Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı.

"WFA çatısı altında görev almaya bu kadar çok talep olması bir şans"

Genel kurulun ardından WFA CEO'su Stephan Loerke, kurulun yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Loerke, "Bu kadar çok global marka ve reklamveren derneği liderinin, sektör ve toplum yararına işler yapmak ve pazarlamanın gücünü göstermek adına, WFA çatısı altında görev almaya istekli olması bizim için büyük bir şans" dedi.

"Ülkemizin WFA Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi çok değerli"

Dokuz dönemdir yönetim kurulunda yer alan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Türkiye'nin dokuzuncu kez WFA'in Yönetim Kurulu'nda temsil edilecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Pura, "Toplam 54 üye ulusal reklamveren derneği içinden sadece 12'sinin görev aldığı WFA Yönetim Kurulu'nda dokuzuncu döneme giriyoruz. Ülkemizin bu kurulda yer alması çok değerli. Bu yıl yönetime katılımın ve aktif görev alma isteğinin, geçen dönemlere göre daha yüksek olduğunu gözlemliyorum. Tüm dünya pandemiyle mücadele ederken pazarlama, değişim için çok önemli bir güç kaynağı haline geliyor ve önümüzdeki dönemde WFA'in bu bağlamda oluşturduğu güç birliğinin olumlu katkısını daha fazla göreceğiz. Biz de bu süreçte, her zaman aktif olarak sürdürdüğümüz iletişimi ve desteği üst düzeyde sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Türkiye dokuzuncu kez WFA'in Yönetim Kurulu'nda temsil edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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