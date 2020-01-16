Türkiye, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki yeni büyük oyunda bir aktör nasıl olur?

16.01.2020 08:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:11

Tarihçilerin 2020 yılı başında Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da olayların gidişatına baktığında, bu yılı yeni bir Büyük Oyun'un başlangıcı olarak nitelemeleri mümkündür. 2 Ocak günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'ya Türk askeri birliklerinin gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığına yetki veren tezkereyi tartıştı ve kabul etti. 3 Ocak günü ise, İranlı general Kasım Süleymani ABD'nin bir saldırısı sonucu Bağdat'ta öldürüldü. İran, hiçbir tereddütte bulunmaksızın, Irak'taki iki ABD üssüne yönelik füze saldırılarıyla misillemede bulundu.



İranlı yetkililerin Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağını "sehven" vurmaları, ülkede daha önce eşi benzeri görülmemiş bir sivil tepkinin de başlangıcı oldu. 8 Ocak günü, Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'yi ziyaret etti ve iki ülke Libya'da bir ateşkes çağrısında bulundular. Benzer bir ateşkes çağrısı, Suriye Ordusu ile terörist gruplar arasındaki çatışmaların tırmandığı Suriye'nin İdlib vilayetine yönelik olarak da yaşanmıştı. ABD ve İran arasındaki gerilim şimdilik yatışmış gibi görünse de İran'ın iç istikrarı çok hassas bir durumda. Moskova Libya'da çatışan taraflar arasındaki ilk görüşmeleri kolaylaştırsa da, iki taraf bir anlaşmaya varamadı. Görünen o ki, bölgede gerilimin ve gerginliğin daha da tırmanması için yeterince sebep mevcut. Euronews.com'da Görüntüle