Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
25.10.2020 03:50 | Son Güncelleme: 25.10.2020 04:01
TÜRKİYE, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti.
TÜRKİYE, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis gemisi, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.
Türkiye, Rodos Adası'nın güneyinde sismik araştırma yapılması için yeni bir NAVTEX ilanı duyurdu. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de 4 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı