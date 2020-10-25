Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
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Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

25.10.2020 03:50 | Son Güncelleme: 25.10.2020 04:01
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti

TÜRKİYE, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti.

TÜRKİYE, Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis gemisi, Rodos Adası'nın güneyinde 4 Kasım'a kadar görev yapacak.

Türkiye, Rodos Adası'nın güneyinde sismik araştırma yapılması için yeni bir NAVTEX ilanı duyurdu. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de 4 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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