Türkiye Diyanet Vakfının "Bir Damla Hayat" projesi devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şube Başkanı ve Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, "Bir Damla Hayat" projesiyle mazlum coğrafyalarda susuzluk sorunu ile mücadele edenlere temiz su imkanı sağlandığını belirtti.

Edirne'deki hayırseverler vakıf binasını ziyaret ederek bağışta bulunmayı sürdürüyor.

Bozkurt, yaptığı açıklamada, TDV'nin maddi zorluklar nedeniyle su çıkarılamayan Afrika ve Asya kıtasına su kuyuları ve vakıf çeşmeleri kurduğunu belirtti.

Vakfın, "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında açtığı yüzlerce su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle milyonlarca kişinin temiz suya kavuştuğunu ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı, bölgelerdeki günlük su ihtiyacının karşılanması ve tarım alanında kuraklık nedeniyle yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesini amaçlıyor. Dünya üzerindeki mazlum coğrafyalarda susuzluk sorunu ile mücadele eden kardeşlerine temiz su imkanı bulmaları için bağışta bulunmak isteyen hayırseverimiz 'Bir Damla Hayat' adı altında yürüttüğümüz su kuyusu projelerimiz için vakfımıza 20 bin lira bağışta bulundular. Allah kendilerinden razı olsun, bağışlarını kabul buyursun."