Türkiye Diyanet Vakfı Çad'da Kur'an-ı Kerim dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Orta Afrika ülkesi Çad'da Kuran kursları ve yetimhanelerde Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Württemberg Eyalet Birliğinin destekleriyle "Hediyem Kur'an Olsun" kampanyası kapsamında 3 bin Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Stuttgart Din Hizmetleri Ataşesi Musa Uzun, TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve Almanya'dan gelen gönüllüler de dağıtımda yer aldı.

TDV heyeti, program kapsamında başkent Encemine'de Osmanlı subaylarının torunları ile de bir araya geldi.