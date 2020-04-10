Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak
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Ağrı Müftülüğü, Koronavirüs, Türkiye, Ağrı, Yerel

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak

- Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü, Ağrı merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıtıyor Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı ve...

10.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:29
Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak

- Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak

AĞRI - Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şubesi ile Ağrı Müftülüğü, Ağrı merkez ve ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 400 aileye gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıtıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı Şube Başkanı ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler sürecinde ve yaklaşan Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yardımların devam edeceğini söyledi.

Koronavirüs salgınından bütün dünya ve ülkemizin bir an önce kurtulmasını dileyen Müftü Topçu konu ile ilgili yaptığı açıklamada: " Bu koronavirüs salgını kapsamında hem devletimiz hem de bizler burada ilimizde Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülükleri olarak bir takım çalışmalarımız oldu.Bizlerde bu çerçevede her zaman olduğu gibi mazlum ve mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Gerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve gerekse diğer ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonrada onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız kapsamında ilimiz genelinde 1400 ihtiyaç sahibi ailemize şu ana kadar ulaştık. Bu ailelerimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak gıda kolisi, kırmızı et, hijyen paketi ve 100 liralık alış veriş kartı dağıttık. Bunun yanında vatandaşlarımızın ilaç gibi diğer ihtiyaçlarını da arkadaşlarımız almaları konusunda yardımcı oluyor. Bu yardımlarımız inşallah imkanlar dahlinde devam edecektir. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara bir telefon kadar yakın olmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak

Kaynak: İHA

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Türkiye Diyanet Vakfı Ağrı'da bin 400 aileye ulaşacak
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