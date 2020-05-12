Türkiye Diyanet Vakfı 55 dar gelirlinin borcunu kapattı Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi ekipleri, 55 dar gelirli vatandaşın bakkallara olan borcunu ödedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi ekipleri, 55 dar gelirli vatandaşın bakkallara olan borcunu ödedi.

İl Müftüsü Bayram Şahin ve vakıf personeli, Bağlar Mahallesi'nde daha önce belirledikleri bakkallara giderek, dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.

Müftü Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor şartlarda yaşayan vatandaşlar olduğunu, ramazan ayı münasebetiyle de yardım yapmak isteyenler bulunduğunu söyledi.

Yardımsever vatandaşların hayırlarını emin eller aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını belirten Şahin, "Hayırseverlerimiz tarafından vakfa yapılan yardımlarla 55 vatandaşımızın bakkallara olan borcunu ödedik. Bunu yapmamıza vesile olan insanlarımızdan Allah razı olsun. Türkiye Diyanet Vakfı bu konuda emin bir yerdir, güvenilen bir yerdir. İnsanların hayırlarına emin el olma konusunda daima görevdedir." dedi.

Şahin ayrıca, vakıf çalışanlarının mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahiplerini belirlemeye devam ettiğini kaydetti.

Bakkal dükkanı sahibi Fatih Korkmaz da "Mahallemiz dar gelirli olduğu için, sakinlerin cebinde her zaman sıcak para bulunmuyor. İhtiyaçları için komşuluk ilişkilerine dayanarak bize rica ediyorlar biz de yardımcı oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı ve tüm hayırseverlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA