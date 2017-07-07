Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası Bolu'da Yapılacak

Türkiye Kano Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonası Abant Gölü'nün yedi katı büyüklüğünde olan Seben Göletinde yapılacak..



Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayının ikinci haftası geleneksel olarak yarın Seben Göletinde 3. Seben buluşması ve 2. Doğa Sporları ekinliği düzenleyeceklerini söyledi.



Düzenlenecek olan etkinliğe 8 ile 10 bin kişinin katılmasını beklediklerini anlatan Özbağ, "Bununla ilgili olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Türkiye Deniz Kanosu Şampiyonasını Seben Göletinde gerçekleştireceğiz Türkiye Kano Federasyonu ile beraber." diye konuştu.



Özbağ, bir olmaya, beraber olmaya, Sebenlileri birlik içerisinde tutmaya, Bolu'ya spor turizmi ve turizmine katkı vermek istediklerini kaydetti.