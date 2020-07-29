Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Doğu Akdeniz'de yeniden Navtex ilan edildi Türkiye, Doğu Akdeniz'deki petrol-doğalgaz çalışmaları kapsamında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir Navtex hamlesi yaptı. Bu kapsamda Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi Kıbrıs ile Lübnan arasında kalan deniz sahasında 28 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında çalışma yapacak.

Ankara ile Atina arasındaNavtex gerginliği devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz'de görevlendirildiği belirtildi.

SİSMİK ARAMA KIBRIS İLE LÜBNAN ARASINDA YAPILACAK

Duyuruda çalışmaların 28 Temmuz ile 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilerek Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Kıbrıs ile Lübnan arasında doğal gaz ve petrol aramak üzere görevlendirildiği ifade edildi. Mesajda diğer gemilerden 5 deniz mili açıktan geçilmesi istendi.

Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi arama faaliyetlerini 2 ve 3 numaralı sahalarda yapılacak.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.