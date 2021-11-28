Türkiye'den uçan yolcu panik yaratmıştı! Prof. Dr. Ceyhan "Omicron hızla yayılıyor" diyerek acil çözüm önerilerini sıraladı

Koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları devam ederken, bir yandan da varyantlara karşı savaş devam ediyor. Virüsün son varyantı Omicron'lu bir hastanın Türkiye aktarmasıyla Güney Afrika'ya uçması, panikleri de beraberinde getirmişti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, konu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Prof. Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sadece Güney Afrika'daki 6 ülke ile uçuşların durdurulmasının problemi çözmeyeceğini belirtti.

"VAKİT GEÇİRMEDEN ÖNLEM ALMALIYIZ"

"Ülkelerin giriş çıkışlarındaki önlemler genel anlamda artırılmalıdır. Mevcut dalgada 4 aydır vaka sayısını 20-30 binden aşağıya indiremiyoruz" ifadesini kullanan Ceyhan, "Bir de omicron yayılımı başlarsa zor durumda kalabiliriz. Bu nedenle vakit geçirmeden önlem almalıyız" diyerek çözüm önerilerini sıraladı.

Prof. Ceyhan'ın sıraladığı önlemler şu şekilde:

"Kademeli mesai uygulanasına geçilmelidir.

Esnek mesai ve gerekirse vardiya usulü çalışmayla iş yerlerindeki kalabalıklaşma önlenmelidir.

Kapalı alanlarda maske zorunlu olmalıdır.

Kapalı alanlarda yüz Yüze toplantı ve kongrelere son verilmelidir.

Yabancıların Türklerle aynı mekanları paylaştığı otellerde bilim kurulu kararıyla alınan maske takmanın zorunlu olmaması kararı değiştirilmelidir.

Aşılamanın hızlandırılması için zorlayıcı önlemler yürürlüğe konulmalıdır.

Ülkeye girişlerde, gelinen ülke ne olursa olsun, aşılı olma koşulu aranmalıdır. Aşısızsan PCR testi yaptır demek, testin duyarlılığı düşük olduğu için varyantların ülkeye girişini engellememektedir."

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