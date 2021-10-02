Türkiye'den Nijer'in Diffa bölgesine insani yardım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'den Nijer'in Diffa bölgesine insani yardım

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Türkiye'den Nijer'in Diffa bölgesine insani yardım

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Nijer'in Diffa bölgesine gönderdiği insani yardım malzemelerini resmi makamlara teslim etti.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Nijer'in Diffa bölgesine gönderdiği insani yardım malzemelerini resmi makamlara teslim etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesinin katkılarıyla 520 ailenin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan insani yardım paketleri, Büyükelçi Arı tarafından İnsani Yardımlar ve Doğal Afetlerle Mücadele Bakanı Laouan Magagi'ye Niamey'de düzenlenen törenle teslim edildi.

Büyükelçi Arı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dost ve kardeş Nijer halkına ve Diffa bölgesine yardımlarının süreceğini söyledi.

Bakan Magagi de Türkiye ve Türk halkının, Nijer'e zor günlerinde daima yardım eli uzattığını belirterek, Türkiye'nin geçen yıl yaşanan sel felaketinden etkilenen ailelere de destek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de Nijer'i yalnız bırakmadığını ve tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu dile getiren Magagi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti ve Türk halkına bu vesileyle teşekkürlerini iletmek istediklerini belirtti.

Türkiye'den Nijer'in yardım çağrısına yanıt

Nijerya ve Çad Gölü sınırında yer alan Diffa bölgesi 2015'ten bu yana terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Nijer hükümeti, saldırılar nedeniyle evlerini terk eden bölge halkının geri dönüşü için harekete geçmişti.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, uluslararası topluma, bu sürece katkı sağlama çağrısında bulunmuş, Türkiye de bu yardım talebine olumlu yanıt vermişti.

Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve çoğu mülteci kamplarında yaşayan 130 bin kişinin yıl sonuna kadar Diffa'ya dönmesi planlanıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu Açıklaması

 Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

 Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Özge Özder Şafak Sezer Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Alex Teixeira Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatih Terim Emmanuel Macron Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'den Nijer'in Diffa bölgesine insani yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 22:18:18. #1.17#