Türkiye'den, Lübnan'a yardım uçağı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personelini taşıyan ikinci yardım uçağının, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personelini taşıyan ikinci yardım uçağının, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak. TSK'ya ait A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan kalkış yaptı" denildi.

Kaynak: DHA