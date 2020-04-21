Türkiye'den İngiltere'ye kişisel koruyucu ekipmanı neden gecikti, son durum ne?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Türkiye'den İngiltere'ye kişisel koruyucu ekipmanı neden gecikti, son durum ne? - Haber
İngiltere, Türkiye, Dünya

Türkiye'den İngiltere'ye kişisel koruyucu ekipmanı neden gecikti, son durum ne?

Türkiye'den İngiltere'ye kişisel koruyucu ekipmanı neden gecikti? Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artıyor.

21.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 22:53
Türkiye'den İngiltere'ye kişisel koruyucu ekipmanı neden gecikti, son durum ne?

İngiltere'nin Türkiye'den 'sabırsızlıkla' beklediği kişisel koruyucu ekipmanlarının salı günü de İngiltere'ye ulaşmayacağı belirtildi. Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere'de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artarken, İngiliz yetkililerin açıklamaları günlerdir konuşulan ekipman alımının beşinci güne sarkacağına işaret ediyor.

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de kişisel koruyucu ekipmanlar yetersiz kalıyor. Londra, Türkiye'den aralarında 400 bin önlüğün de olduğu 84 bin kilo koruyucu malzeme siparişi vermişti. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, siparişin pazar günü İngiltere'ye ulaşacağını belirtmişti. Ancak The Guardian gazetesine konuşan bir yetkili, siparişlerin salı günü İngiltere'ye ulaşmasının çok zayıf bir ihtimal olduğunu söyledi.

EKİPMAN SEVKİYATI NEDEN GEÇİKTİ?

Öncelikle salgın sonrası küresel talepte görülen ciddi artış nedeniyle ülkeler, kişisel koruyucu ekipmanlarının yurt dışına satışını titizlikle ele alıyor. Türkiye dahil birçok ülke, kişisel koruma ekipmanlarının ihracatını hükümetin özel iznine tabi kılmıştı.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Türkiye'den 19 Nisan'da yeni bir sevkiyat beklediklerini söylemişti. Bakanın "Pazar günü Türkiye'den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak" açıklaması sevkiyatın pazar günü yapılacağı beklentisini doğurmuştu.

Ancak İngiltere basını Bakan Jenrick'in, Türkiye'deki şirketlerin gerekli ihracat izinlerini almadan ve sevkiyat garanti altına alınmadan konuştuğunu yazdı. The Guardian gazetesi, İngiltere'nin pazar gününe kadar Türkiye'den ithalat iznine bile başvuru yapmadığını aktardı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULUYOR

İngiltere'de sadece Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Jenrick değil, Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve Kültür Bakanı Oliver Dowden de kişisel koruma ekipmanlarını taşıyan uçağın haftasonu İngiltere'ye ulaşacakları konusunda açıklamalar yapmıştı. İngiliz kabinesindeki tüm bakanların bu konuda sağlıklı bilgilendirilmediği belirtiliyor.

Ayrıca ülkede kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşanmasına rağmen İngiliz firmalarının depolarından Almanya, İspanya ve İtalya'ya bu ürünlerden milyonlarca gönderildiği ileri sürülüyor.

Telegraph gazetesinin haberine göre İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı.

İNGİLİZ BAKAN, TESLİMAT İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Salı günü BBC Radyo 4'e konuşan Yerel Yönetim Bakanı Simon Clarke da siparişleri almak için İstanbul'a gönderilen kargo uçağının malzemeleri yüklenip yüklenmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde bize ulaşacak" demekle yetindi.

TÜRKİYE'NİN LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ: GECİKMENİN SORUMLUSU TÜRKİYE DEĞİL

Anadolu Ajansı'na konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirterek, "Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye'deki özel bir şirket arasında." dedi.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye 250 bin N95 maske, ameliyat maskesi ve tulum yardımında bulunmuştu.

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı Haber
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı
Koronavirüs salgını sebebiyle ABD seçimleri ertelenebilir mi? Haber
Koronavirüs salgını sebebiyle ABD seçimleri ertelenebilir mi?
Böyle ceza görülmedi! Karantinadan kaçanlar perili evlere kilitleniyor Haber
Böyle ceza görülmedi! Karantinadan kaçanlar perili evlere kilitleniyor
Koronanın 30 farklı türü ortaya çıktı! 19'u daha önce hiç görülmedi Haber
Koronanın 30 farklı türü ortaya çıktı! 19'u daha önce hiç görülmedi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bini aştı Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bini aştı
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haber
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
İlkel kabileye katılıp yarasa yiyen gezgin, korkunç anlarını anlattı
İlkel kabileye katılıp yarasa yiyen gezgin, korkunç anlarını anlattı
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kibariye Harun Tan Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Rüştü Reçber Ergin Ataman Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'den İngiltere'ye kişisel koruyucu ekipmanı neden gecikti, son durum ne? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:00:20. #1.15#
title