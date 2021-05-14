Gazze'ye karadan giren İsrail'e Türkiye'den jet tepki: Ne gerekiyorsa yapacağız
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Gazze'ye karadan giren İsrail'e Türkiye'den jet tepki: Ne gerekiyorsa yapacağız

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İsrail'in Gazze'ye karadan girmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Aviv yönetimine çok sert çıktı. Altun, "Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa ve Gazze Şeridi'nde Filistinli Müslümanlara insanlık dışı müdahalelerde bulunan İsrail'den skandal bir hamle daha geldi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatıldığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini bildirdi. Harekatın başlamasının hemen ardından Türkiye'den İsrail'e jet tepki geldi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Altun, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail, katliamlarına ve terör eylemlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. İşgalci İsrail, yıllardır hukuksuz bir şekilde her türlü insan hakkını ayaklar altına alarak abluka altında tuttuğu Gazze'ye şimdi de kara operasyonu başlatıyor. Filistin için uluslararası her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz. İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrının son bulması için ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemiz, Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır."

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