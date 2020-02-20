Türkiye'den Etiyopya'ya ilim köprüleri

20.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:24

İDDEF, İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları kapsamında Etiyopya'da inşa ettiği medresenin ve su kuyularının açılışını gerçekleştirdi.



İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarına yoğunluk verirken, İDDEF yetkilileri, İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı yetkilileri ve İsmailağa cemaati hocalarından oluşan heyet ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, İDDEF'in Etiyopya'da medrese ve su kuyusu açılışları yapıldı, özveriyle sürdürülen İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları yerinde incelenerek, talebeler ve hocalar ile bir araya gelindi.



Medreseler ziyaret edildi



Müslümanlar tarafından İslam tarihinin ilk hicret yurdu ve Hazreti Necaşi'nin ülkesi olarak bilinen Etiyopya'daki İslami eğitim çalışmalarına 27 hoca ve 800 talebesiyle devam eden İDDEF, hizmet halkasını her geçen gün genişletiyor. Ülkeye verimli bir ziyaret gerçekleştiren heyet başkent Addis Ababa ve Mekelle şehrindeki medreselerde teftiş, takip ve yeni yapılacak hizmetler için değerlendirmelerde bulundu. Hocalar ziyarette, talebe ve medrese hocalarıyla bir araya gelip istişarelerde bulunarak sohbet etti. Duaların edildiği açılış ve ziyaretlerde talebeler de Kur'an-ı Kerim okudu.



7 bin Müslüman suya ve medreseye kavuştu



Heyetteki hocalar aynı zamanda Mekele şehrinde Hazreti Necaşi'nin kabrini ziyaret ederek okunan hatim, salavat-ı şerife ve zikirleri hediye edip ümmetin birlik ve beraberliği ile ülkemizin kötülüklerden korunması ve kalkınması için duada bulundu. Başkent Addis Ababa'ya 10 saat uzaklıktaki 7 bin nüfuslu ve tamamı Müslüman olan, yoksulluk oranının yüksek olduğu Toro bölgesinde su kuyusu ve medrese açılışı yapıldı. Ellerindeki Türk ve Etiyopya bayraklarıyla hocaları karşılayan talebeler ilahiler okuyarak 'hoşgeldiniz' dedi. Dualarla yapılan açılışlarda, Türkiye ve dünyadaki hayırseverlere teşekkür edildi.



"Çalışmalarımızı yerinde inceledik, talebe ve hocalarımızla buluştuk"



İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, heyetteki hocaların talebelerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, "Medreselerimiz ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde yüzde yüz itikada sahip bir müessese olarak hizmet vermeye devam ediyor. Medreselerimiz Etiyopya devleti tarafından resmi izinlere sahip şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz özellikle İslami hassasiyetin kuvvetli olduğu ama imkanların çok zayıf olduğu bölgeleri seçerek oralarda merkezi nüfusumuzu hissettirecek şekilde yetiştirdiğimiz hocalarımıza bu bölgelerde görev vermektir. İDDEF'in çalışmalarını yerinde incelemek, talebelerimizle buluşmak için Etiyopya'ya birlikte geldiğimiz hocalarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyerek, Rabbim attığımız her adımı hac umre sevabı ihsan eylesin duasında bulunuyorum." dedi.



"Hizmetler hakkıyla yerine ulaşıyor, Allah razı olsun"



Heyette bulunan Çatalca Vaizi ve İsmailağa Kur'an Kursları Başkanvekili Masum Vanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Etiyopya ve o günkü ismiyle Habeşistan bizim rüyalarımızın ülkesi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın muhteşem müezzini Bilal-i Habeşi'nin ülkesi, Mekke'de Müslümanların sıkıntıya girdiği, Mekkeli müşriklerin kendilerine ambargo uyguladığı dönemde Mekke Müslümanlarını bağırlarına basan Necaşi diğer adıyla Ashame'nin ülkesidir. Bizler buradaki kardeşlerimizi ziyaret ederek onlara gerçekten onların kardeşi olduğunu göstermek durumundayız. Buralara destek olan, buralarda kuyu açan, buralarda medrese yaptıran, cami yaptıran ve buralarda okuyan öğrencilere destek olan kardeşlerime sesleniyorum. Gerçekten İDDEF marifetiyle, İDDEF'in delaletiyle yapmış olduğunuz bu hizmetler, ben gördüm ki hakkıyla yerine ulaşıyor. Sizin bunlara devam etmeniz, bizim de bunları desteklememiz, buradaki genç güzel Bilal-i Habeşi torunlarına istikbalde gerçekten Ümmet-i Muhammed'e ciddi manada hizmet edebilmeleri yolunda çok önemli katkılar sağlayacaktır. İDDEF'e, çalışanlarına ve hayırseverlere teşekkür ediyorum." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA