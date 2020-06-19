Türkiye'den Çad'a ambulans ve tıbbi malzeme yardımı (2) KOCA YUSUF, ÇAD'A İNDİTürkiye'nin, koronavirüs salgını ile mücadele eden Çad'a gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait Airbus A400M tipi kargo uçağı Koca Yusuf, Çad'a indi.

KOCA YUSUF, ÇAD'A İNDİ Türkiye'nin, koronavirüs salgını ile mücadele eden Çad'a gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait Airbus A400M tipi kargo uçağı Koca Yusuf, Çad'a indi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çad'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımızı Çad Sağlık Bakanı Khayal, Büyükelçimiz Kemal Kaygısız, Cumhurbaşkanlığı Sağlık İzleme Ulusal Koordinatörü Choua Achemi, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Ahmat Hamit karşıladı" denildi.

Kaynak: DHA