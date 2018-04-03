Özel Bursa Kültür Okulları Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve sahnelenen "Türkiye'den Brodway'e 6 Dilde Kültür Müzikali", Özlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında kapsamlı bir etkinliğe imza atan Özel Bursa Kültür Okulları Tiyatro Kulübü öğrencileri, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Keşanlı Ali Destanı, Lüküs Hayat gibi yerli; Scholl Of Rock, Chicago, Addams Familly gibi de yabancı toplamda 30 farklı müzikalin en can alıcı ve zihinlerde hala yerini koruyan kesitlerini, Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, ve İtalyanca olarak sahneledi.

Kostümlerden sahne tasarımlarına, ışıktan müziklere varıncaya kadar pek çok detayın yer aldığı müzikalin sonunda Kültürlü Öğrenciler, izleyicilerden tam not aldı.