Türkiye'den Akdeniz'e her yıl 110 bin ton plastik atık karışıyor

Akdeniz sularına her yıl 600 bin ton plastik atık karışıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 22 Akdeniz ülkesinin plastik atık yönetimini incelediği raporu 7 Haziran'da yayımlandı. WWF'nin Dünya Okyanus Günü dolayısıyla yayımladığı raporda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinin plastik atık karnesi çıkartıldı.

Akdeniz'de bölge ülkeleri her yıl 24 milyon ton plastik atık üretiyor. Bu atıkların yüzde 42'si yakılıyor, yüzde 14'ü gömülüyor ve sadece yüzde 16'sı geri dönüşüme kazandırılıyor. Atıkların yüzde 28'i ise hiçbir işleme tabi tutulmuyor (açık alanda, doğada bırakılıyor). Euronews.com'da Görüntüle