Türkiye'den Akdeniz'e her yıl 110 bin ton plastik atık karışıyor
WWF'nin Dünya Okyanus Günü münasebetiyle yayımladığı raporda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinin plastik atık karnesi çıkartıldı. Mısır'da doğaya terk edilen plastik atıkların yaklaşık 250 bin tonu Akdeniz'e karışıyor. Türkiye'de bu rakam 110 bin, İtalya'da ise 40 bin.
Akdeniz sularına her yıl 600 bin ton plastik atık karışıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) 22 Akdeniz ülkesinin plastik atık yönetimini incelediği raporu 7 Haziran'da yayımlandı. WWF'nin Dünya Okyanus Günü dolayısıyla yayımladığı raporda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz ülkelerinin plastik atık karnesi çıkartıldı.
Akdeniz'de bölge ülkeleri her yıl 24 milyon ton plastik atık üretiyor. Bu atıkların yüzde 42'si yakılıyor, yüzde 14'ü gömülüyor ve sadece yüzde 16'sı geri dönüşüme kazandırılıyor. Atıkların yüzde 28'i ise hiçbir işleme tabi tutulmuyor (açık alanda, doğada bırakılıyor). Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Kıbrıs'taki vahşi cinayetler emniyet müdürünü bile ürküttü! "42 yıllık polisim böyle vahşet görmedim"
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!
Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı