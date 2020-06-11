Türkiye'den Afganistan'a tıbbi malzeme yardımı TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Afganistan'a askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile tanı kiti, solunum cihazı, maske ve ilaç gönderdi.

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele eden Afganistan 'a askeri kargo uçağı ' Koca Yusuf ' ile tanı kiti, solunum cihazı, maske ve ilaç gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Afganistan için çeşitli sağlık malzemeleri hazırladı. Hazırlanan malzemeler, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-Afganistan bayrakları bulunan kargo paketleri, bomba arama köpeğiyle kontrol edilerek askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Kargo paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den Afgan halkına sevgilerle' notu yer aldı. 'Koca Yusuf' adı verilen askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmek üzere havalandı. Afganistan gönderilen malzemeler arasında, 10 ventilatör, 10 oksijen regülatörü, 10 defibrilatör cihazı, 3 PCR cihazı, 10 nebulizatör, 30 bin tanı kiti, 50 bin cerrahi ve normal maske ile 25 bin atılabilir N95 maske ve ilaç yer aldı.

- Ankara

Kaynak: DHA