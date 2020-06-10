Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
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Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı

Türkiye'de şu anda görev yapan 3 kadın validen biri olan Muğla Valisi Esengül Civelek, gece Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

10.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:59

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

TÜRKİYE'DEKİ 3 KADIN VALİDEN BİRİYDİ

Civelek, yeni görevine atanmadan önce Türkiye'de görev yapan 3 kadın validen biriydi. Esengül Civelek'le birlikte Yasemin Özata Çetinkaya Sinop Valiliği Tuğba Yılmaz ise Yalova Valiliği görevini yürütmekte.

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?

1958'de Aydın Nazilli'de doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1980 yılında Maliye Bakanlığı, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İşbirliği Teşkilatı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Meslek Memurluğunda göreve başladı.

Daha sonra sırasıyla; Mali İşler Uzmanı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Yardımcısı, Mali İşler ve Personel Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Uluslararası Haber Ajansı A.Ş.'de, Eğitim Müdür Yardımcısı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Genel Müdürlük Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de, 15.08.2005 - 24.05.2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak görev yaptı.

2010 –2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı, 2011-2014 tarihleri arasında Yalova Valiliği, 2014-2017 tarihleri arasında Kırklareli Valiliği görevini yürüten Vali Esengül CİVELEK, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Muğla Valisi olarak atandı. Vali CİVELEK, 30.06.2017 tarihinde Muğla Valiliği görevine başladı.

Yöneticilik vasıflarının yanısıra 1983 yılından günümüze kadar sosyal hizmetlerin tüm alanlarında onursal üye sıfatıyla başarılı çalışmalarda bulunmuş olup, bu çalışmalar esnasında 1997 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'ndan altın madalya, Yardım Severler Derneği Genel Başkanlığından altın beraat ile ödüllendirildi. Vali Esengül CİVELEK, Türkiye'yi pek çok uluslararası alanda da başarıyla temsil etti.

Eşi İsmet Gürbüz Civelek 2003 yılında Hatay Valisi iken yaşamını yitirmiştir. Esengül Civelek, 2 çocuk annesidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı

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