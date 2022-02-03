İZMİR (İHA) - Türkiye'deki ilk flamingo belgeseli "Pembe Misafirler" izleyiciyle buluştu

Başkan Gümrükçü: " Türkiye'de ve dünya televizyonlarında yayınlanacak bir belgesel"

İZMİR - Dünya Flamingo nüfusunun onda birine ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingolara dikkat çekmek amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan ve Türkiye'deki ilk flamingo belgeseli olan "Pembe Misafirler" belgeseli izleyiciyle buluştu. Galada konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Türkiye'de ve dünya televizyonlarında yayınlanacak olan bu belgeselde asaleti ile herkesi büyüleyen flamingoların hayatını hep beraber öğreneceğiz" dedi.

Çiğli sınırları içerisinde yer alan İzmir Kuş Cenneti'ndeki flamingoları, onların yaşamlarını, bölgenin flamingolara sunduğu imkanları ve Gediz Deltası'nın büyüleyici doğal güzelliğini anlatan "Pembe Misafirler" belgesel filminin galası Bayraklı ilçesinde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Flamingoların yaşamı, beslenmeleri ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra Kuş Cenneti'nin bölgede yaşayan ve göç yolundaki kuşlar için taşıdığı önemin uzman bir ekip eşliğinde konu edildiği 30 dakikalık belgesel filmin yönetmenliğini Murad Mammadov ve Pelin Turgut, yapımcılığını Ahmet Utku Soylu, danışmanlığını ise Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dekanlığı'ndan Kuş Bilimci Gökçe Coşkun yaptı.

"Asaleti ile herkesi büyüleyen flamingoların hayatını hep beraber öğreneceğiz"

Yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini dile getiren ve belgeselin son halini galada izleyecek olmanın heyecanını yaşadığını belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Belgeselimiz uluslararası düzeyde olan ve ödül alabilecek kadar güzel olduğu şeklinde yorumlar aldım. Ben de son halini sizinle beraber izleyeceğim. Türkiye'de ve dünya televizyonlarında yayınlanacak olan bu belgeselde asaleti ile herkesi büyüleyen flamingoların hayatını hep beraber öğreneceğiz" dedi.

"Biz İzmirliler İzmir'in güzelliklerinden yeterince faydalanamıyoruz"

Ayrıca, İzmir'in güzelliklerinin yeterince tanınmadığını kaydeden Başkan Gümrükçü, "Biz çok güzel bir İlde yaşıyoruz. 81 ilden ya da dünyanın neresinden gelinirse gelinsin insanlar bu şehirden ayrılmak istemiyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun demokrasiden, adaletten ve hukuktan yana olanlar ya İzmir'de olmuşlar ya da İzmir'de olmayı arzulamaktadırlar. Biz İzmirliler İzmir'i yeterince tanıyamıyor ve güzelliklerden faydalanamıyoruz. Çiğli'nin içinde bulunduğu Gediz Deltası, içinde birçok canlı türünü barındırmaktadır ve halkımızın mutlaka görmesi gereken bir yer. Sasalı'nın UNESCO Dünya Mirasına girmesi için Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir uğraş serf ediyoruz. Sasalı'da oldukça büyük ve önemli bir Doğal Yaşam Parkımız, Çam Altı Tuzlamız var ki denizden tuz üretimi sağlıyor. 300 kuş türü olan Kuş Cennetimiz ve çeşit çeşit balığın olduğu Homa Dalyanımız var. Bu doğal güzellikler insanoğlunun koruması gereken özellikleri içinde barındırıyor" ifadelerini kullandı.

"Unutulmuş olan Çiğli baklası ve enginarının yeniden tanınması için çalışma başlattık"

Başkan Gümrükçü, Çiğli'nin turizm potansiyeline de dikkat çekti. Gümrükçü, "İlçemizdeki turizm potansiyeli 1 milyar doların üzerinde. Turizmi kültür ve sanatla desteklemek için Kaklıç köyümüzün, ekolojik kültür ve sanat kenti olması için çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca, tarımsal ürünler noktasında da çalışıyoruz. Çiğli Baklası ve Çiğli Enginarı unutulmuş ürünler. Bunların yeniden tanınması için çalışmalarımızı başlattık. Deniz börülcesi için de çalışıyoruz. Tarımsal ürün denince en son akla gelecek Çiğli de Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, tarım merkezini kurdu. Çiftçiye tarımsal sulama için de Büyükşehir Belediyemiz büyük çaba gösteriyor. Biz Büyükşehir Belediyemiz ve çeşitli kurumlarla birlikte kentin doğal güzelliklerinin geliştirilmesi ve kazandırılması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Gala, belgeselinin yayımlanması ile son bulurken, izleyicilerden belgesele tam not geldi.