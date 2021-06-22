Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının 18 milyon olduğu iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının 18 milyon olduğu iddiası

Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının 18 milyon olduğu iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP'li Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının 18 milyon olduğuna ilişkin verilerin doğru olmadığını iddia etti. İddiaların ardından açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu TÜİK verilerinde herhangi bir hata yapılmadığını, hayvan sayılarının doğru olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun TBMM iklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığıyla ilgili asılsız iddialarının haberleştirildiği belirtildi.

''BÜYÜKBAŞ SAYISI 18,2 MİLYONA YÜKSELDİ''

Sadece son 2 yılda büyükbaş hayvan varlığındaki artışın yüzde 5,4 seviyesinde olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Büyükbaş hayvan varlığı 2002-2020 döneminde yüzde 83,2 artışla 18,2 milyon başa yükseldi." ifadesine yer verildi.

DÜNYADA SEKİZİNCİ SIRADA

Açıklamada, hayvancılıkta gerçekleştirilen söz konusu atılım sayesinde, Türkiye'nin toplam büyükbaş varlığında Avrupa Birliği'nde ikinci, Dünyada ise sekizinci sırada olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Diğer yandan son 18 yılda hayvancılık destekleme bütçesi 94 kat arttırılmış ve 2020 yılında 7,8 milyar lira ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman il ve ilce müdürlerimiz ise hayvan varlığıyla ilgili tespitlerini titizlikle yürütmekte ve elde edilen veriler Bakanlığımız veri tabanlarına işlenmektedir. İddialarda dile getirildiği gibi hayvan varlığımızda ve hayvan sayılarının tespitlerinde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberlere konu olan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının 18 milyon olduğu iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

CHP'li Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının 18 milyon olduğuna ilişkin verilerin doğru olmadığını iddia etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu TÜİK verilerinde herhangi bir hata yapılmadığını, hayvan sayılarının doğru olduğunu belirtti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Deniz Poyraz Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Tolga Yüce Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısının 18 milyon olduğu iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 17:44:20. #1.16#

title