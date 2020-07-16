Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami de sela okunması DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami de sela okunması DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu. İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de sela okundu. Kaynak: AA