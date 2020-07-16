Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu
İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami de sela okunması DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.
16.07.2020 02:58 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:09
İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami de sela okunması DİYARBAKIR - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu. İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak bilinen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulucami'de sela okundu.
Kaynak: AA