Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tokat'ta basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, "Biz ilk turda diyoruz ki her siyasi parti kendi düşüncelerini yansıtan adayla çıksın.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili, "Biz ilk turda diyoruz ki her siyasi parti kendi düşüncelerini yansıtan adayla çıksın. İkinci turda ittifaklar kendiliğinden olabiliyor." dedi.

Sarıgül, Tokat'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kentte 33 bin üniversite öğrencisi olduğunu, öğrencilerin barınma sorunu bulunduğunu gördüğünü söyledi.

TDP iktidarında kesinlikle öğrencilerin "Kredi ve Yurtlar Kurumu" yazısını görmeyeceğini belirten Sarıgül, "Acaba çiftçi babası, emekli babası, o üniversitedeki evladımızın o ayki taksitini gönderebiliyor mu? Evlat taksitle mi uğraşacak yoksa eğitimiyle mi? Söz veriyorum. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Kredi ve Yurtlar Kurumunun adı, 'öğrenci ağırlama merkezi' olacak. Hiçbir öğrencimizden üniversiteyi bitirene kadar ücret almayacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacağız." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili doktorlardan aldığı bilgilerin çok hoş olmadığını anlatan Sarıgül, "Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bayram sonrası bir kez daha kapanmaya gidersek... Aşılarımızı bir an önce yapmamız lazım. İkinci tur aşıları yapmamız lazım. Birinci tur aşıların biraz geç kaldığını ifade etmek istiyorum. Tekrar ikinci kapanmayla karşı karşıya kalırsak buna esnafımız asla dayanamaz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, bir gazetecinin, cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ittifakta yer alacağı yönündeki sorusu üzerine, "Biz ilk turda diyoruz ki her siyasi parti kendi düşüncelerini yansıtan adayla çıksın. İkinci turda ittifaklar kendiliğinden olabiliyor ama birinci turda öyle aday çıkaracağız ki örfüne ve töresine bağlı, toplumu kucaklayan öyle bir aday göstereceğiz ki belki de bizim adayımız ipi göğüsleyecek. Cennet vatanımızı yönetecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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